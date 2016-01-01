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Мужская сборная Украины по биатлону сохранила третье место в Кубке наций
Мужская сборная Украины по биатлону сохранила третье место в Кубке нацийСегодня, 5 января, в Оберхофе (Германия) четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской спринтерской гонкой.

С учетом ее результатов в спринтерском зачете Кубка мира после четырех гонок продолжает лидировать француз  Мартен Фуркад (214 очков), опережая норвежца Эмиля Хегле Свендсена (154). На третье место поднялся победитель сегодняшнего спринта  австриец Юлиан Эберхард (132).
Украинец Сергей Семенов (83) поднялся с 19-го на 13-е место.

В общем зачете Кубка мира с большим отрывом продолжает лидировать Мартен Фуркад (502). Вторым идет россиянин Антон Шипулин (327), третьим – норвежец Йоханес Бё (308).
Дмитрий Пидручный (154) опустился с 20-го на 23-е место, Сергей Семенов (144) поднялся с 27-го на 26-е.

В Кубке наций мужская сборная Украины сохранила 7-е место (2229).
В тройке лидеров по-прежнему Франция (2800), Германия (2685) и Россия (2610).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Четвертый этап. Оберхоф (Германия). 5 января
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после девяти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 502 очка
2. Антон Шипулин (Россия) – 327
 3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 308
4. Симон Шемпп (Германия) – 289
5. Максим Цветков (Россия) – 268
6. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 267
7. Эрик Лессер (Германия) – 253
8.  Арнд Пайффер (Германия) – 249
9. Юлиан Эберхард (Австрия) – 240
10. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 233

23 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) – 154
26  (27). Сергей Семенов (Украина)  - 144
36 (32). Артем Прима (Украина)  – 90
48 (53). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после четырех гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 214 очков
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 154
3. Юлиан Эберхард (Австрия) - 132
4. Антон Шипулин (Россия) – 132
5. Арнд Пайффер (Германия) – 126
6. Эрик Лессер (Германия) – 126

13 (19). Сергей Семенов (Украина) – 83
32 (24). Дмитрий Пидручный (Украина) – 51
37 (33). Артем Прима (Украина) – 41
39 (40). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39
51. Владимир Семаков (Украина) - 13

Кубок наций
1. Франция – 2800 очков
2. Германия – 2685
3. Россия – 2610
4. Норвегия – 2580
5. Австрия – 2446
6. Чехия – 2344
7. УКРАИНА – 2229
8. Швейцария – 2119
9. Италия – 2067
10. Болгария - 1870
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