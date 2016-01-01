Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе; Семенов – 14-й

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). 5 января

Сегодня, 5 января, в немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.Победил австриец Юлиан Эберхард, пройдя дистанцию за 27 минут 26,8 секунды. Вторым стал чех Михал Шлезингр, проиграв победителю 10,8 секунды, третьим – итальянец Доминик Виндиш с отставанием в 40,3 секунды. Победитель и призеры пробежали по одному штрафному кругу.Лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад с отставанием в 51,3 секунды при трех промахах, занял 8-е место.Среди украинцев лучшим был Сергей Семенов, который пробежал два штрафных круга и с отставанием в 1 минуту 9,5 секунды занял 14-е место. Кубковые очки заработали также Виталий Кильчицкий – 23-й (1 промах, +1.33,7) и Владимир Семаков (2 промаха, +1.40,1). Артем Прима с пятью промахами финишировал за пределами очковой зоны – 56-й. Пидручный не стартовал из-за болезни.Отметим, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё пропустит четвертый этап Кубка мира из-за болезни.В пятницу, 6 января, состоится женская спринтерская гонка.1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27.26,8 (1+0)2. Михал Шлезингр (Чехия) - +10,8 (0+1)3. Доминик Виндиш (Италия) - +40,3 (0+1)4. Лукас Хофер (Италия) - + 40,4 (0+0)5. Эрик Лессер (Германия) - +41,2 (0+2)6. Симон Шемпп (Германия) - +46,2 (1+1)7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - +48,4 (0+1)8. Мартен Фуркад (Франция) - +51,3 (0+3)14. Сергей Семенов (Украина) - +1.09,5 (0+2)23. Виталий Кильчицкий (Украина) - +1.33,7 (1+0)28. Владимир Семаков (Украина) - +1.40,1 (2+0)57. Артем Прима (Украина) - +2.28,1 (2+3)1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.05,82. Джулиан Эберхард (Австрия) – +9,53. Михал Шлезингр (Чехия) – +12,013. Доминик Виндиш (Италия) - +45,71. Антон Шипулин (Россия) – 48,0 (3 промаха)2-4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – +1,0 (2)2-4. Давид Коматц (Австрия) – +1,0 (3)2-4. Максим Браун (Казахстан) - +1,0 (5)5. Джулиан Эберхард (Австрия) - +51,0 (1)35-43. Доминик Виндиш (Италия) - +13,0 (1)35-43. Михал Шлесингр (Чехия) - + 13,0 (1)77. Мартен Фуркад (Франция) - +21,0 (3)