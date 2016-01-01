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Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе; Семенов – 14-й
Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе; Семенов – 14-йСегодня, 5 января, в немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Победил австриец Юлиан Эберхард, пройдя дистанцию за 27 минут 26,8 секунды. Вторым стал чех Михал Шлезингр, проиграв победителю 10,8 секунды, третьим – итальянец Доминик Виндиш с отставанием в 40,3 секунды. Победитель и призеры пробежали по одному штрафному кругу.

Лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад с отставанием в 51,3 секунды при трех промахах, занял 8-е место.

Среди украинцев лучшим был Сергей Семенов, который пробежал два штрафных круга и с отставанием в 1 минуту 9,5 секунды занял 14-е место. Кубковые очки заработали также Виталий Кильчицкий – 23-й (1 промах, +1.33,7) и Владимир Семаков (2 промаха, +1.40,1). Артем Прима с пятью промахами финишировал за пределами очковой зоны – 56-й. Пидручный не стартовал из-за болезни.

Отметим, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё пропустит четвертый этап Кубка мира из-за болезни.

В пятницу, 6 января, состоится женская спринтерская гонка.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). 5 января
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27.26,8 (1+0)
2. Михал Шлезингр (Чехия) - +10,8 (0+1)
3. Доминик Виндиш (Италия) - +40,3 (0+1)
4. Лукас Хофер (Италия) - + 40,4 (0+0)
5. Эрик Лессер (Германия) - +41,2 (0+2)
6. Симон Шемпп (Германия) - +46,2 (1+1)
7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - +48,4 (0+1)
8. Мартен Фуркад (Франция) - +51,3 (0+3)

14. Сергей Семенов (Украина) - +1.09,5 (0+2)
23. Виталий Кильчицкий (Украина) - +1.33,7 (1+0)
28. Владимир Семаков (Украина) - +1.40,1 (2+0)
57. Артем Прима (Украина) - +2.28,1 (2+3)

Время на лыжне
1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.05,8
2. Джулиан Эберхард (Австрия) – +9,5
3. Михал Шлезингр (Чехия) – +12,0

13. Доминик Виндиш (Италия) - +45,7
18. Артем Прима (Украина) - +51,0
21. Сергей Семенов (Украина) - +53,4
39. Владимир Семаков (Украина) - +1.14,0
46. Виталий Кильчицкий (Украина) – +1.26,5

Время на стрельбе
1. Антон Шипулин (Россия) – 48,0 (3 промаха)
2-4. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – +1,0 (2)
2-4. Давид Коматц (Австрия) – +1,0 (3)
2-4. Максим Браун (Казахстан) -  +1,0 (5)
5. Джулиан Эберхард (Австрия) - +51,0 (1)
6-8. Сергей Семенов (Украина) - +5,0 (2)
6-8.  Артем Прима (Украина) - +5,0 (5)

35-43. Виталий Кильчицкий (Украина) – +13,0 (1)
35-43. Доминик Виндиш (Италия) - +13,0 (1)
35-43. Михал Шлесингр (Чехия) - + 13,0 (1)
54-57. Владимир Семаков (Украина) - +16,0 (2)
77. Мартен Фуркад (Франция) - +21,0 (3)
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