Надежда Белкина – девятая в спринте на четвертом этапе Кубка IBU

Сегодня, 5 января, в Мартелло (Италия) стартовал четвертый этап Кубка IBU. Состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.



Лучшая среди украинок Надежда Белкина пробежала два штрафных круга и заняла 9-е место. В очковой зоне финишировал также допустившая два промаха Юлия Бригинец - 26-я. Не сумели заработать кубковые очки Яна Бондарь – 41-я (6 промахов) и Яна Пустовалова – 53-я (4).



Победила точно стрелявшая австрийка Фабиен Хартвегер, преодолев дистанцию за 24 минуты и опередив дважды промахнувшуюся россиянку Светлану Слепцову на 14,4 секунды, стрелявшую без промахов француженку Жюли Симон на 26,8.



Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Мартелло (Италия). 5 января

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.

1. Фабиен Хартвегер (Австрия) 24.00,8(0+0 штрафных кругов)

2. Светлана Слепцова (Россия) - +14,4 (1+1)

3. Жюли Симон (Франция) - +26,8 (0+0)

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9. Надежда Белкина (Украина) - +1.14,9 (1+1)

26. Юлия Бригинец (Украина) +2.29,7 (0+2)

41. Яна Бондарь (Украина) +3.09,1 (2+4)

53. Яна Пустовалова (Украина) +4.04,6 (3+1)

Сегодня, 5 января, в Мартелло (Италия) стартовал четвертый этап Кубка IBU. Состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.Лучшая среди украинок Надежда Белкина пробежала два штрафных круга и заняла 9-е место. В очковой зоне финишировал также допустившая два промаха Юлия Бригинец - 26-я. Не сумели заработать кубковые очки Яна Бондарь – 41-я (6 промахов) и Яна Пустовалова – 53-я (4).Победила точно стрелявшая австрийка Фабиен Хартвегер, преодолев дистанцию за 24 минуты и опередив дважды промахнувшуюся россиянку Светлану Слепцову на 14,4 секунды, стрелявшую без промахов француженку Жюли Симон на 26,8.1. Фабиен Хартвегер (Австрия) 24.00,8(0+0 штрафных кругов)2. Светлана Слепцова (Россия) - +14,4 (1+1)3. Жюли Симон (Франция) - +26,8 (0+0)...9. Надежда Белкина (Украина) - +1.14,9 (1+1)26. Юлия Бригинец (Украина) +2.29,7 (0+2)41. Яна Бондарь (Украина) +3.09,1 (2+4)53. Яна Пустовалова (Украина) +4.04,6 (3+1)