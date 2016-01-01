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«Бойкота не будет». Биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада

«Бойкота не будет». Биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада

Призыв двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выработать единую позицию по вопросу возможного бойкота соревнований из-за нерешительных действий Международного союза биатлонистов (IBU) в борьбе с допингом не нашел поддержки у биатлонистов.

Фуркад, чех Михал Шлезингр и американец Лоуэлл Бэйли были инициаторами встречи спортсменов в Оберхофе.

«Никакого бойкота не будет. Мы отправим IBU список с нашими требованиями и посмотрим, что произойдет», – сказал Шлезингр после полуторачасовой встречи.

Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свенсен и Уле Эйнар Бьорндален заявили, что не являются сторонниками меры, предложенной Фуркадом.

«Я не могу участвовать в бойкоте на основе слухов, того, что пишут СМИ, и каких-то чувств. Не могу», – сказал Свенсен.

«Я не сторонник бойкота. Я, скорее, сторонник того, чтобы проводилась активная работа по выяснению всех фактов и выявлению тех, кто нарушает правила», – отметил Бьорндален.
По материалам: Sports.ru
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