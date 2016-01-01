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Кильчицкий – первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Кильчицкий – первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в ОберхофеЗавтра, 5 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

В гонке примут участие пять украинских биатлонистов, получивших следующие стартовые номера:

4. Виталий Кильчицкий
13. Артем Прима
25. Сергей Семенов
56. Владимир Семаков
98. Дмитрий Пидручный

Основные зарубежные соперники будут стартовать в такой очередности:

3. Ярослав Соукуп (Чехия)
17. Антон Шипулин (Россия)
14 Михал Крчмар (Чехия)
16. Арнд Пайффер (Германия)
18. Максим Цветков (Россия)
20. Ондржей Моравец (Чехия)
22. Михал Шлезингр (Чехия)
23. Мартен Фуркад (Франция) - лидер спринтерского зачета и общего зачета Кубка мира
24. Симон Эдер (Австрия)
26. Доминик Виндиш (Италия)
29. Клемент Бауэр (Словакия)
30. Антон Бабиков (Россия)
32. Фредрик Линдстрем  (Швеция)
33. Йоханнес Бё (Норвегия)
34. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)
35. Бенджамин Вегер (Швейцария)
37. Кентен Фильон-Майе (Франция)
39. Симон Дестье (Франция)
40. Эрик Лессер (Германия)
44. Симон Шемп (Германия)
45. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
48. Дмитрий Малышко (Россия)
57. Бенедикт Долль (Германия)
75. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)

Всего на гонку заявлено 106 участников. Отметим, что сильнейшие биатлонисты уйдут на дистанцию во второй стартовой группе. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Старт мужской спринтерской гонке будет дан в 15:15 по киевскому времени.
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