На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кубок IBU. Спринт. Жирный стартует 22-м, Труш – 29-м, Дудченко – 70-м, Русинов – 90-м
Кубок IBU. Спринт. Жирный стартует 22-м, Труш – 29-м, Дудченко – 70-м, Русинов – 90-мЗавтра, 5 января, в Мартелло (Италия) стартует четвертый этап Кубка IBU. В первый день соревнований состоятся спринтерские гонки.

Биатлон. Кубок IBU. 4-й этап. Мартелло (Италия). 5 января
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа. Старт-лист.
22. Александр Жирный (Украина)
29. Виталий Труш (Украина)
70. Антон Дудченко (Украина)
90. Дмитрий Русинов (Украина)
115. Денис Насыко (Украина)

Всего на гонку заявлено 120 участников. Полный стартовый лист можно посмотреть здесь.

Начало мужской спринтерской гонки в 14:00 по киевскому времени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Кубок IBU. Спринт. Яна Бондарь стартует первой
Виталий Труш – второй в спринте на этапе юниорского Кубка IBU в Хохфильцене
Виталий Труш – победил в спринте на юниорском этапе кубка IBU
Норвежец Кристиансен выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU; Дудченко – 26-й
Владимир Семаков – десятый в спринте на этапе Кубка IBU
Виталий Труш и Мария Кручова – победители спринтов на этапе юниорского Кубка IBU в Мартелле
Александр Жирный – второй в спринте на первом этапе Кубка IBU
Россиянин Пащенко выиграл спринт на первом этапе Кубка IBU; Русинов – 25-й
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Последние новости рубрики

«Бойкота не будет». Биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада
Кильчицкий – первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Кубок IBU. Спринт. Жирный стартует 22-м, Труш – 29-м, Дудченко – 70-м, Русинов – 90-м
Кубок IBU. Спринт. Яна Бондарь стартует первой
Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года

Последние новости спорта

12:03 «Бойкота не будет». Биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада 40 | Биатлон

11:52 НБА. «Чикаго» обыграл «Кливленд», «Голден Стэйт» - «Портленд», «Оклахома» проиграла «Шарлотт» и другие результаты 59 | Баскетбол

11:12 НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», «Монреаль» одолел в овертайме «Даллас», «Детройт» всухую проиграл «Анахайму» и другие результаты 87 | Хоккей

10:11 Шэньчжэнь. Савчук и Олару в паре вышли в финал 206 | Теннис / Главные новости спорта

09:48 Брисбен. Мугуруса победила Кузнецову и в полуфинале сыграет с Корне 107 | Теннис

09:16 МЧМ по хоккею-2017. Канада победила Швецию и в финале сыграет со сборной США 232 | Хоккей

08:49 МЧМ по хоккею-2017. США обыграли Россию по буллитам и вышли в финал 234 | Хоккей

21:10 Доха. Джокович, Маррей и Бердых вышли в четвертьфинал 205 | Теннис

20:38 Француз в возрасте 105 лет преодолел на велосипеде 22 км за час 163 | Велоспорт

20:25 Кильчицкий – первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Оберхофе 235 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Шэньчжэнь. Савчук и Олару в паре вышли в финал
Шэньчжэнь. Ольга Савчук в парном разряде вышла в полуфинал
Долгополов проиграл Надалю на старте турнира в Брисбене
Свитолина вышла в четвертьфинал на турнире WTA в Брисбене
Анна Музычук – чемпионка мира по блицу









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (41)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (462)
Октябрь 2016 (546)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги