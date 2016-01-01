Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап КМ в Оберхофе

Стал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.



Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Анна Сола.



Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников, Дмитрий Дюжев.



Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января. В программе этапа мужской и женский спринт, гонки преследования и масс-старты.

Стал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Анна Сола.Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников, Дмитрий Дюжев.Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января. В программе этапа мужской и женский спринт, гонки преследования и масс-старты.

По материалам: Биатлон Беларуси