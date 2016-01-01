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Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап КМ в Оберхофе
Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап КМ в ОберхофеСтал известен предварительный состав сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Анна Сола.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников, Дмитрий Дюжев.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января. В программе этапа мужской и женский спринт, гонки преследования и масс-старты.
По материалам: Биатлон Беларуси
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