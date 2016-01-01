Семенов: Два промаха на второй лежке выбили меня из ритма стрельбы

Лидер украинской сборной Сергей Семенов прокомментировал выступление в традиционной «Рожденственской гонке», которая состоялась в немецком Гельзенкирхене.



«Началось все довольно хорошо, чувствовал себя достаточно быстрым и со стрельбой проблем не ожидал. Но на второй лежке сделал два промаха, которые выбили меня с моего ритма стрельбы. Пытаясь исправиться сбивался ещё больше, в итоге стал затягивать с выстрелом и к чему это привело все видели.



Тем не менее, эмоции от гонки колоссальные. Отличный и очень нужный опыт в дальнейшем»,- сказал Семенов в комментарии



Напомним, Елена Пидгрушная и Сергей Семенов в «Рождественской гонке» заняли 9-е место. В

Лидер украинской сборной Сергей Семенов прокомментировал выступление в традиционной «Рожденственской гонке», которая состоялась в немецком Гельзенкирхене.«Началось все довольно хорошо, чувствовал себя достаточно быстрым и со стрельбой проблем не ожидал. Но на второй лежке сделал два промаха, которые выбили меня с моего ритма стрельбы. Пытаясь исправиться сбивался ещё больше, в итоге стал затягивать с выстрелом и к чему это привело все видели.Тем не менее, эмоции от гонки колоссальные. Отличный и очень нужный опыт в дальнейшем»,- сказал Семенов в комментарии podrobnosti.ua Напомним, Елена Пидгрушная и Сергей Семенов в «Рождественской гонке» заняли 9-е место. В масс-старте украинцы были седьмыми, в гонке преследования – девятыми.