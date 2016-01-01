15:40 Анна Музычук: Для меня было важно победить в этом чемпионате 25 | Шахматы
15:25 Карлсен: Иванчук 30 лет на вершине — это же невероятно! 43 | Шахматы
15:06 Михаэль Шумахер: Три года тишины 65 | Формула-1
14:57 Ана Иванович объявила о завершении карьеры 51 | Теннис
14:15 Названы лучшие легкоатлеты Украины в 2016 году 108 | Легкая атлетика / Главные новости спорта
13:55 Джошуа пока не знает, какую тактику выберет на поединок с Кличко 108 | Бокс
13:44 Семенов: Два промаха на второй лежке выбили меня из ритма стрельбы 85 | Биатлон
13:33 Семенов: Отобрав этап у Тюмени, IBU наказал сам биатлон 107 | Биатлон
13:13 ЧУ по биатлону. Результаты мужских гонок преследования и смешанных эстафет 105 | Биатлон
12:35 Уайлдер: В бою с Вавжиком покажу лучшее, на что способен 138 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Декабрь 2016 (437)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (547)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)
Июль 2016 (357)
© 2006-2016 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.