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Семенов: Отобрав этап у Тюмени, IBU наказал сам биатлон
Семенов: Отобрав этап у Тюмени, IBU наказал сам биатлонУкраинский биатлонист Сергей Семёнов прокомментировал перенос этапа Кубка мира из Тюмени в результате допингового скандала в России.

«То, что забрали этап у Тюмени, — это, на мой взгляд, не совсем правильно. В первую очередь наказываются город, зрители, сам биатлон и его развитие. Не считаю это решение правильным. А насчёт того, кто там прав, то считаю так: если ты виновен в каких-то делах, значит должен понести наказание. Но никаких доказательств и имён до сих пор нет, и поэтому не знаю, что по этому поводу сказать», — отметил Семёнов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
По материалам: Чемпионат.com
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