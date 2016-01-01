ЧУ по биатлону. Результаты мужских гонок преследования и смешанных эстафет

Биатлон. Чемпионат Украины. Яворов (Львовская область). 27-28 декабря

В Яворове Львовской области проходит чемпионат Украины по биатлону.У мужчин двукратным чемпионом страны этого года стал Руслан Ткаленко, победив после спринта и в гонке преследования. Причем перевес Руслана над соперниками составил более трех минут. В борьбе за второе место Андрей Доценко лишь на одну десятую секунды опередил Артема Тищенко.У старших юношей контактная борьба на финише велась за золото. Победил Максим Заровный, опередив на 0,8 Сергея Теленя. Третьим призером стал Владислав Романчич - + 34,6 секунды.В среду на чемпионате Украины был день смешанных эстафет. Спортсмены соревновались во всех трех возрастных группах. Все три гонки выиграли черниговские биатлонисты, причем у взрослых вторая команда Чернигова завоевала серебро, в довольно острой борьбе превзойдя соперников из Сумской области.1. Руслан Ткаленко (0+2+2+2) 37:12,72. Андрей Доценко (1+1+1+2) +3:13,63. Артем Тищенко (2+0+2+2) +3:13,74. Дмитрий Русинов (0+0+2+2) +3:29,25. Денис Насыко (2+1+3+1) +3:33,26. Максим Ивко (1+1+3+1) +4:10,81. Максим Заровный (1+1+3+3) 29:42,12. Сергей Телень (1+1+3+3) +0,83. Владислав Романчич (1+1+2+2) +34,64. Александр Пономаренко (0+0+2+4) +1:29,85. Евгений Ивченко (4+2+1+3) +1:47,36. Виталий Демиденко (1+2+3+1) +2:10,81. Сергей Кришталь (1+0+2) 22:18,92. Стеан Кинаш (4+3+1) +2:02,83. Виталий Мандзин (1+1+4) +2:16,1(8) 1:32:26Юлия Бригинец (4) 21:46Яна Пустовалова (1) 20:54Артем Тищенко (0) 24:50Руслан Ткаленко (3) 24:55(7) +1:53Валерия Дмитренко (1) 20:28Алла Гиленко (1) 21:07Максим Ивко (4) 27:33Андрей Доценко (1) 25:10(7) +1:58Анна Кривонос (2) 20:59Кристина Ковалева (1) 21:38Антон Дудченко (2) 26:11Денис Насыко (2) 25:35(4) 1:37:48(Анастасия Цыганова, Кристина Дмитренко, Максим Заровный, Сергей Телень)(7) +3:21(Оксана Коваленко, Любовь Кипяченкова, Александр Пономаренко, Юрий Сытник)(6) +7:27(Анастасия Кузьменко, Дарья Задко, Влад Гончаревский, Роман Боровик)(14) 1:37:08(Алина Велигорская, Ирина Самоленко, Марк Козак, Олег Лысенко)(22) +1:37(Александра Медоева, Александра Усенко, Максим Погребенко, Виталий Мандзин)(17) +4:13(Руслана Ткаченко, Диана Перепелица, Степан Кинаш, Руслан Ткаченко)