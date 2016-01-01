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ЧУ по биатлону. Результаты мужских гонок преследования и смешанных эстафет
ЧУ по биатлону. Результаты мужских гонок преследования и смешанных эстафетВ Яворове Львовской области проходит чемпионат Украины по биатлону.

У мужчин двукратным чемпионом страны этого года стал Руслан Ткаленко, победив после спринта и в гонке преследования. Причем перевес Руслана над соперниками составил  более трех минут. В борьбе за второе место Андрей Доценко лишь на одну десятую секунды опередил Артема Тищенко.
 
У старших юношей контактная борьба на финише велась за золото. Победил Максим Заровный, опередив на 0,8 Сергея Теленя. Третьим призером стал Владислав Романчич  - + 34,6 секунды.

В среду на чемпионате Украины был день смешанных эстафет. Спортсмены соревновались во всех трех возрастных группах. Все три гонки выиграли черниговские биатлонисты, причем у взрослых вторая команда Чернигова завоевала серебро, в довольно острой борьбе превзойдя соперников из Сумской области.

Биатлон. Чемпионат Украины. Яворов (Львовская область). 27-28 декабря
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
1. Руслан Ткаленко (0+2+2+2)  37:12,7
2. Андрей Доценко (1+1+1+2)  +3:13,6
3. Артем Тищенко (2+0+2+2)  +3:13,7
4. Дмитрий Русинов (0+0+2+2)  +3:29,2
5. Денис Насыко (2+1+3+1)  +3:33,2
6. Максим Ивко (1+1+3+1)  +4:10,8

Гонка преследования. Юноши. 10 км
1.  Максим Заровный (1+1+3+3)  29:42,1
2. Сергей Телень (1+1+3+3)  +0,8
3.  Владислав Романчич (1+1+2+2)  +34,6
4. Александр Пономаренко (0+0+2+4)  +1:29,8
5. Евгений Ивченко (4+2+1+3)  +1:47,3
6.  Виталий Демиденко (1+2+3+1)  +2:10,8

Гонка преследования. Младшие юноши. 7,5 км (бег без оружия)
1.  Сергей Кришталь (1+0+2)  22:18,9
2.  Стеан Кинаш (4+3+1)  +2:02,8
3.  Виталий Мандзин (1+1+4)  +2:16,1

Смешанная эстафета. Женщины и мужчины
1. Черниговская I  (8)  1:32:26
Юлия Бригинец (4)  21:46
Яна Пустовалова (1)  20:54
Артем Тищенко (0)  24:50
Руслан Ткаленко (3)  24:55
2. Черниговская ІІ  (7)  +1:53
Валерия Дмитренко (1)  20:28
Алла Гиленко (1)  21:07
Максим Ивко (4)  27:33
Андрей Доценко (1)  25:10
3. Сумская - І  (7)  +1:58
Анна Кривонос (2)  20:59
Кристина Ковалева (1)  21:38
Антон Дудченко (2)  26:11
Денис Насыко (2)  25:35

Смешанная эстафета. Девушки и юноши.
1. Черниговская-1 (4) 1:37:48
(Анастасия Цыганова, Кристина Дмитренко, Максим Заровный, Сергей Телень)
2. Харьковская-1 (7) +3:21
(Оксана Коваленко, Любовь Кипяченкова, Александр Пономаренко, Юрий Сытник)
3. Сумская-2 (6) +7:27
(Анастасия Кузьменко, Дарья Задко, Влад Гончаревский, Роман Боровик)

Смешанная эстафета. Младшие девушки и юноши.
1. Черниговская-1 (14) 1:37:08
(Алина Велигорская, Ирина Самоленко, Марк Козак, Олег Лысенко)
2. Тернопольская-1  (22) +1:37
(Александра Медоева, Александра Усенко, Максим Погребенко, Виталий Мандзин)
3. Харьковская-1 (17) +4:13
(Руслана Ткаченко, Диана Перепелица, Степан Кинаш, Руслан Ткаченко)
По материалам: biathlon.com.ua
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