Пидгрушная и Семенов – девятые в Рождественской гонке

В Гельзенкирхене (Германия) международный турнир по биатлону – «Рождественская гонка» завершился гонкой преследования.



Украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов допустили девять промахов и по ходу гонки потеряли две позиции, опустившись с седьмого места после



Два первых места заняли немецкие команды. Победили Ванесса Хинц и Симон Шемпп (4 промаха), вторыми стали Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер (6). ). Россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков замкнули призовую тройку с семью промахами



Биатлон. Рождественская гонка. Фельтинс-Арена. Гельзенкирхен (Германия). 28 декабря

Гонка преследования

1. Германия (Ванесса Хинц, Симон Шемпп) – 33.11,4 (4 штрафных круга)

2. Германия (Франциска Хильдебранд, Эрик Лессер) – отставание 16,7 (6)

3. Россия (Ольга Подчуфарова, Алексей Волков) – + 40,2 (7)

4. Франция (Анаис Бескон, Жан-Гийом Беатрис) – + 42,6 (7)

5. Австрия (Юлия Швайгер, Симон Эдер) – + 43,0 (7)

6. Норвегия (Фанни Хорн Биркеланд, Ларс Биркеланд) – + 43,3 (5)

7. Чехия (Габриэла Кукалова, Михал Шлезингр) – + 57,6 (8)

7. Италия (Доротея Вирер, Доминик Виндиш) – + 1.06,1 (7)

9. УКРАИНА (Елена Пидгрушна, Сергей Семенов) – + 1.20,0 (9)

10. Канада (Мэган Танди, Макс Дэвис) – + 2.32,0 (7) В Гельзенкирхене (Германия) международный турнир по биатлону – «Рождественская гонка» завершился гонкой преследования.Украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов допустили девять промахов и по ходу гонки потеряли две позиции, опустившись с седьмого места после масс-старта на девятое.Два первых места заняли немецкие команды. Победили Ванесса Хинц и Симон Шемпп (4 промаха), вторыми стали Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер (6). ). Россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков замкнули призовую тройку с семью промахами1. Германия (Ванесса Хинц, Симон Шемпп) – 33.11,4 (4 штрафных круга)2. Германия (Франциска Хильдебранд, Эрик Лессер) – отставание 16,7 (6)3. Россия (Ольга Подчуфарова, Алексей Волков) – + 40,2 (7)4. Франция (Анаис Бескон, Жан-Гийом Беатрис) – + 42,6 (7)5. Австрия (Юлия Швайгер, Симон Эдер) – + 43,0 (7)6. Норвегия (Фанни Хорн Биркеланд, Ларс Биркеланд) – + 43,3 (5)7. Чехия (Габриэла Кукалова, Михал Шлезингр) – + 57,6 (8)7. Италия (Доротея Вирер, Доминик Виндиш) – + 1.06,1 (7)10. Канада (Мэган Танди, Макс Дэвис) – + 2.32,0 (7)