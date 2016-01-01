Пидгрушная и Семенов – седьмые в масс-старте на Рождественской гонке

Сегодня, 28 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) в рамках Рождественской гонки прошел масс-старт.



Украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов пробежали восемь штрафных кругов и финишировали седьмыми с отставанием в 1 минуту 8,5 секунды от победителей - второй команды Германии в составе Франциски Хильдебрант и Эрика Лессера, допустивших 2 промаха.

Вторыми стали немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп, представляющие первую команду Германии, проиграв своим соотечественникам 15,1 секунды при четырех промахах. Первую тройку замкнули россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков (4 промаха) с отставанием в 23,7 секунды.



Отметим, что в гонке преследования отставание будет уменьшено вдвое. Старт будет дан в 20:30 по киевскому времени.



Биатлон. Рождественская гонка. Фельтинс-Арена. Гельзенкирхен (Германия). 28 декабря

Масс-старт

1. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (Германия) - 32:27.1 (2 штрафных круга)

2. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (Германия) +15.1 (4)

3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (Россия) +23.7 (4)

4. Юлия Швайгер / Симон Эдер (Австрия) +27.5 (4)

5. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (Франция) +50.9 (6)

6. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (Чехия) +57.3 (9)

7. Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (УКРАИНА) +1:08.5 (8)

8. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) +1:16.9 (8)

9. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (Италия) +1:25.0 (9)

10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (Канада) +2:38.5 (8)

Сегодня, 28 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) в рамках Рождественской гонки прошел масс-старт.Украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов пробежали восемь штрафных кругов и финишировали седьмыми с отставанием в 1 минуту 8,5 секунды от победителей - второй команды Германии в составе Франциски Хильдебрант и Эрика Лессера, допустивших 2 промаха.Вторыми стали немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп, представляющие первую команду Германии, проиграв своим соотечественникам 15,1 секунды при четырех промахах. Первую тройку замкнули россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков (4 промаха) с отставанием в 23,7 секунды.Отметим, что в гонке преследования отставание будет уменьшено вдвое. Старт будет дан в 20:30 по киевскому времени.1. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (Германия) - 32:27.1 (2 штрафных круга)2. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (Германия) +15.1 (4)3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (Россия) +23.7 (4)4. Юлия Швайгер / Симон Эдер (Австрия) +27.5 (4)5. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (Франция) +50.9 (6)6. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (Чехия) +57.3 (9)8. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) +1:16.9 (8)9. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (Италия) +1:25.0 (9)10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (Канада) +2:38.5 (8)