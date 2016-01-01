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Пидгрушная и Семенов – седьмые в масс-старте на Рождественской гонке
Сегодня, 28 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) в рамках Рождественской гонки прошел масс-старт.

Украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов пробежали восемь штрафных кругов и финишировали седьмыми с отставанием в 1 минуту 8,5 секунды от победителей - второй команды Германии в составе Франциски Хильдебрант и Эрика Лессера, допустивших 2 промаха.
Вторыми стали немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп, представляющие первую команду Германии, проиграв своим соотечественникам 15,1 секунды при четырех промахах. Первую тройку замкнули россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков (4 промаха) с отставанием в 23,7 секунды.

Отметим, что в гонке преследования отставание будет уменьшено вдвое. Старт будет дан в 20:30 по киевскому времени.

Биатлон. Рождественская гонка. Фельтинс-Арена. Гельзенкирхен (Германия). 28 декабря
Масс-старт
1. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (Германия) - 32:27.1 (2 штрафных круга)
2. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (Германия) +15.1 (4)
3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (Россия) +23.7 (4)
4. Юлия Швайгер / Симон Эдер (Австрия) +27.5 (4)
5. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (Франция)  +50.9 (6)
6. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (Чехия) +57.3 (9)
7. Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (УКРАИНА) +1:08.5 (8)
8. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) +1:16.9 (8)
9. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (Италия) +1:25.0 (9)
10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (Канада) +2:38.5 (8)
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