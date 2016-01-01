От стартов отстранены российские биатлонистки Вилухина и Романова

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что двумя отстранёнными Международным союзом биатлонистов (IBU) спортсменами сборной России являются Ольга Вилухина и Яна Романова. Отстранение произошло в связи с данными из второй части доклада Макларена.Вилухина на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году завоевала серебро в спринте на 7,5 км и вместе с Романовой, а также Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой, стала серебряным призёром эстафетной гонки 4х6 км.По информации издания, Вилухина сдала четыре допинг-теста в Сочи – первый и последний были подделаны.