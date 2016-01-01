Сергей Семенов: Рождественская гонка - это проверка нервов на прочность

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Сергей Семенов поделился с



Сергей Семенов: «Эта гонка проходит на битком набитом ревущем стадионе. Атмосфера неповторимая. Такого я нигде не испытывал. Ощущение, что каждый болельщик кричит тебе прямо в ухо. При этом поддерживают всех. Очень приятно видеть такое количество людей реально больных биатлоном. Со стороны спортивной, для нас это внеочередная проверка на прочность наших нервов. Ну и лучшая тренировка - это соревнование, тем более с таким накалом страстей.

Тактика по сути одна: стреляй точно, беги быстро».



Напомним, что в Рожденственской гонке битлонисты соревнуются в масстарте и одиночном миксте. Украину будут представлять Сергей Семенов и Елена Пидгрушная. В прошлом сезоне украинский дует в составе Сергея Семенова и Валентины Семеренко занял пятое место среди десяти команд.

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Сергей Семенов поделился с «Подробностями» своими ожиданиями от Рождественской гонки, которая проходит сегодня, 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия).«Эта гонка проходит на битком набитом ревущем стадионе. Атмосфера неповторимая. Такого я нигде не испытывал. Ощущение, что каждый болельщик кричит тебе прямо в ухо. При этом поддерживают всех. Очень приятно видеть такое количество людей реально больных биатлоном. Со стороны спортивной, для нас это внеочередная проверка на прочность наших нервов. Ну и лучшая тренировка - это соревнование, тем более с таким накалом страстей.Тактика по сути одна: стреляй точно, беги быстро».Напомним, что в Рожденственской гонке битлонисты соревнуются в масстарте и одиночном миксте. Украину будут представлять Сергей Семенов и Елена Пидгрушная. В прошлом сезоне украинский дует в составе Сергея Семенова и Валентины Семеренко занял пятое место среди десяти команд.