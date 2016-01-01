IBU в середине января назовет место проведения этапа КМ по биатлону вместо Тюмени

Международный союз биатлонистов (IBU) к середине января определится с местом проведения восьмого этапа Кубка мира сезона-2016/17, который изначально должен был пройти в Тюмени, сообщил президент IBU Андерс Бессеберг.



«Ожидаю, что в середине января ситуация прояснится. Для принятия решения потребуется время, поскольку нам надо обговорить ситуацию с телевизионными компаниями, состыковать сетку вещания с соревнованиями по другим зимним видам спорта, такими как чемпионат мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту. Проблем не будет, поскольку у нас уже есть заявки от городов, готовых принять турнир», — цитирует Бессеберга



При этом функционер не назвал города, которые подали заявки.



Этап Кубка мира должен был пройти в Тюмени, но 22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) отказался от его проведения, а также от юниорского чемпионата мира в Острове (Псковская область). В качестве причины было указано нежелание проводить турниры среди подозрений и кривотолков, возникших в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором Россия обвиняется в создании системы сокрытия положительных допинг-проб спортсменов.

Международный союз биатлонистов (IBU) к середине января определится с местом проведения восьмого этапа Кубка мира сезона-2016/17, который изначально должен был пройти в Тюмени, сообщил президент IBU Андерс Бессеберг.«Ожидаю, что в середине января ситуация прояснится. Для принятия решения потребуется время, поскольку нам надо обговорить ситуацию с телевизионными компаниями, состыковать сетку вещания с соревнованиями по другим зимним видам спорта, такими как чемпионат мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту. Проблем не будет, поскольку у нас уже есть заявки от городов, готовых принять турнир», — цитирует Бессеберга ТАСС При этом функционер не назвал города, которые подали заявки.Этап Кубка мира должен был пройти в Тюмени, но 22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) отказался от его проведения, а также от юниорского чемпионата мира в Острове (Псковская область). В качестве причины было указано нежелание проводить турниры среди подозрений и кривотолков, возникших в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором Россия обвиняется в создании системы сокрытия положительных допинг-проб спортсменов.