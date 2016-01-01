Тренер: Домрачева подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева из Беларуси вернется в большой биатлон на четвертом этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе 5-8 января.



Об этом в комментарии



«Я не общался с Дашей сейчас, но я разговаривал с ней неделю назад. Она подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе. Дай Бог, чтоб она была здорова, и все прошло без сбоев», - сказал главный тренер.



Юрий Альберс также сообщил, что сейчас Дарья Домрачева тренируется в Норвегии.



Напомним, 30-летняя биатлонистка пропустила предыдущий сезон по причине рождения дочери. Летом этого года Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бернадена, а 1 октября у пары родилась дочь Ксения.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева из Беларуси вернется в большой биатлон на четвертом этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе 5-8 января.Об этом в комментарии podrobnosti.ua cообщил главный тренер белорусской сборной Юрий Альберс.«Я не общался с Дашей сейчас, но я разговаривал с ней неделю назад. Она подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе. Дай Бог, чтоб она была здорова, и все прошло без сбоев», - сказал главный тренер.Юрий Альберс также сообщил, что сейчас Дарья Домрачева тренируется в Норвегии.Напомним, 30-летняя биатлонистка пропустила предыдущий сезон по причине рождения дочери. Летом этого года Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бернадена, а 1 октября у пары родилась дочь Ксения.