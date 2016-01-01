Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре

По итогам декабря лучшей спортсменкой месяца в Украине признана биатлонистка. Ее личные тренеры и родители Ирина и Олег Меркушины получили звание лучших тренеров, сообщает пресс-служба НОК Украины.Высокого признания Национального олимпийского комитета Украины 21-летняя биатлонистка достигла благодаря замечательному выступлению на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. В эстафетной гонке вместе с коллегами по сборной: Ириной Варвинец, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной - Анастасия, блестяще проведя гонку на ответственном последнем этапе, поднялась на третье место пьедестала почета.Напомним, что накануне «бронзового» выступления в Словении талантливая спортсменка одержала уверенные победы в спринте и в одиночной смешанной эстафете с Артемом Тищенко на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.Отметим, что Анастасия впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.