Надежда Белкина выиграла спринт на чемпионате Украины по биатлону

Биатлон. Чемпионат Украины. Яворов (Львовская область). 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, в Яворове Львовской области на чемпионате Украины по биатлону состоялись спринтерские гонки у женщин и девушек двух возрастных групп.Сегодня ветер на стрельбище был несколько менее сильным, чем вчера во время соревнований мужчин, поэтому девушкам удалось показать более качественную работу на огневом рубеже.У женщин чемпионкой страны стала Надежда Белкина, которая, будучи наиболее опытной из участниц, опередила ставшую второй Валерию Дмитренко почти на минуту при равной стрельбе.1. Надежда Белкина (1+0) 23:14,52. Валерия Дмитренко (1+0) +55,63. Мария Кручова (0+2) +1:28,74. Юлия Бригинец (1+3) +1:47,45. Анна Кривонос (4+1) +1:48,36. Марьяна Брыкайло (1+1) +1:49,51. Анастасия Цыганова (1+0) 16:45,52. Оксана Коваленко (2+1) +11,53. Любовь Кипяченкова (2+2) +15,34. Виктория Ермакова (1+0) +41,95. Наталья Дьячук (1+1) +58,06. Екатерина Свинаренко (3+2) +1:39,0Спринт. Младшие девушки. 5 км (бег без винтовки)1. Алина Велигорская (1+3) 16:56,82. Татьяна Продан (3+4) +48,03. Ангелина Климова (1+3) +1:01,1