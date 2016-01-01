Елена Пидгрушная и Сергей Семенов примут участие в «Рождественскойя гонке»

28 декабря в Гельзенкирхене (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Украину будут представлять Елена Пидгрушная и Сергей Семенов.



Участники «Рождественской гонки»:

1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)

2. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия)

3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)

4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия)

5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)

6. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)

7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)

8. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия)

9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)

10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада)



В программе соревнований:

(время киевское)

18:10. Перестрелка

19:15. Масс-старт

20:30. Гонка преследования 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Украину будут представлять Елена Пидгрушная и Сергей Семенов.1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)2. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия)3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия)5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)6. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)8. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия)9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада)18:10. Перестрелка19:15. Масс-старт20:30. Гонка преследования