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Президент IBU: Одних подозрений недостаточно для введения санкций в отношении России

Президент IBU: Одних подозрений недостаточно для введения санкций в отношении России

Президент Международного союза биатлонистов  (IBU) Андерс Бессеберг подвел итоги заседания совета организации, на котором обсуждался допинговый скандал вокруг сборной России, а также прокомментировал решение Союза биатлонистов России (СБР) об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и молодежи в Острове.

«Это первый важный шаг СБР, чтобы показать IBU и всему мировому спорту, что они понимают серьезность ситуации. Теперь это позволит международной биатлонной семье сосредоточиться на спорте во время этих соревнований», — приводит слова Бессеберга официальный сайт IBU.

«В докладе Макларена выдвинуты серьезные обвинения. IBU со всей серьезностью относится к этой информации и намерен установить масштабы проблемы в российском биатлоне. Все спортсмены должны быть уверены, что соревнуются в равных условиях, однако одних подозрений недостаточно, чтобы наложить санкции. Мы будем продолжать действовать профессионально и принимать во внимание все мнения. Правила должны быть одинаковыми для всех», - отметил Бессеберг.

Исполком IBU на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования независимой комиссией WADA допинговых нарушений в российском спорте, принял решение не отстранять от соревнований всех российских спортсменов, а открыть дела в СБР и 29 спортсменов.
По материалам: Чемпионат.com
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