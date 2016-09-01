Тихонов назвал больными тех, кто принимает решения о бойкоте этапа КМ в Тюмени

Член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил агентству



Союз биатлонистов Великобритании в свете выхода второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена решил не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, который должен пройти 9-12 марта 2017 года. В заявлении британской организации говорится, что Норвегия также рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России. Ранее глава Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены.



«Еще нет окончательных результатов докладов Макларена, к тому же там много разногласий. О каких выводах по нему и бойкотах можно говорить? А соперники уже чего-то нарешали. Решения о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени принимают не сами спортсмены, а руководство национальных федераций – это больные люди, которых я знаю очень много лет. Особенно это касается главы Чешского союза биатлонистов Иржи Хамзы. Он - баскетболист. В российском биатлоне уже был один баскетболист, все развалено до основания. Чешский биатлон ждет та же самая участь.



Если Великобритания, Норвегия и Чехия все-таки не приедут к нам на этап Кубка мира, то ради бога, больше призовых мест у нас будет. Их спортсмены потеряют очки рейтинговые. И что такое Великобритания в биатлоне? Кроме интриг англичане ничем не могут заниматься. Норвежцы всю жизнь были норвежцами – самые богатые и самые скупые в мире», - сказал Тихонов.



Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. IBU создал специальную группу для изучения полученной информации, которая 22 декабря доложит о своих выводах исполнительному совету организации. Член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил агентству «Р-Спорт» , что решения о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени принимают не сами спортсмены, а руководители национальных федераций, это «больные люди».Союз биатлонистов Великобритании в свете выхода второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена решил не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, который должен пройти 9-12 марта 2017 года. В заявлении британской организации говорится, что Норвегия также рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России. Ранее глава Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены.«Еще нет окончательных результатов докладов Макларена, к тому же там много разногласий. О каких выводах по нему и бойкотах можно говорить? А соперники уже чего-то нарешали. Решения о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени принимают не сами спортсмены, а руководство национальных федераций – это больные люди, которых я знаю очень много лет. Особенно это касается главы Чешского союза биатлонистов Иржи Хамзы. Он - баскетболист. В российском биатлоне уже был один баскетболист, все развалено до основания. Чешский биатлон ждет та же самая участь.Если Великобритания, Норвегия и Чехия все-таки не приедут к нам на этап Кубка мира, то ради бога, больше призовых мест у нас будет. Их спортсмены потеряют очки рейтинговые. И что такое Великобритания в биатлоне? Кроме интриг англичане ничем не могут заниматься. Норвежцы всю жизнь были норвежцами – самые богатые и самые скупые в мире», - сказал Тихонов.Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. IBU создал специальную группу для изучения полученной информации, которая 22 декабря доложит о своих выводах исполнительному совету организации.