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Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в заявлении Союза биатлонистов Великобритании (BBU), опубликованном в среду, 21 декабря.

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут "чистыми", а также отстранил упомянутых в конфиденциальной части доклада Ричарда Макларена российских биатлонистов», — говорится в заявлении. В противном случае, как отмечается, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России.

Ранее в среду аналогичное решение приняли сборные Чехии и Великобритании.
«В минувшие выходные руководство Союза биатлонистов Великобритании приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени», — заявил генеральный секретарь британского союза биатлонистов Гудсон.

«Я не думаю, что этап в Тюмени состоится. По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень», — заявил президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза.

20 декабря норвежский тренер Кнут Торе Берланд, работавший со сборной России по биатлону в качестве консультанта в 2010 году, признался, что передавал информацию о возможных нарушениях в WADA. Он находился в контакте с бывшим главой организации Руне Андерсеном.

15 декабря появилась информация, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов. В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что не знают, о каких спортсменах идет речь.

Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал IBU наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. Его поддержала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, в свою очередь, вступился за россиян.

«Для меня все они (спортсмены) чистые, до тех пор, пока их не дисквалифицировали. Но если хотя бы десять процентов информации о допинге — правда, то это катастрофа. Однако сначала я хочу увидеть доказательства их вины», — отметил 42-летний Бьорндален.
По материалам: lenta.ru
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