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Сегодня антидопинговая комиссия IBU примет решение по российским биатлонистам
Сегодня антидопинговая комиссия IBU примет решение по российским биатлонистамСегодня в Мюнхене состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Группа из пяти экспертов выступит с отчетом перед исполкомом IBU и предложит дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.

В состав исполкома входят: президент IBU норвежец Андерс Бессеберг, первый вице-президент россиянин Виктор Майгуров, вице-президенты – австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, словак Ивор Лехотан, немец Томас Пфеллер, швед Олле Далин, глава медицинского департамента Нами Ким из Южной Кореи, а также генеральный секретарь Николь Реш (без права голоса).

Если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января).
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