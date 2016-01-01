Ростислав Павлусь и Валерия Дмитренко победили в масс-старте на юниорском ЧУ по биатлону

Сегодня, 21 декабря, на базе Украина НСБ «Тысовец» прошли гонки с массовым стартом в рамках юниорского чемпионата Украины.



Биатлон. Юниорский чемпионат Украины. Тысовец. 21 декабря .

Юниоры. Масс-старт.

1. Ростислав Павлусь (1+2+0+1) 35:47

2. Богдан Цимбал (0+0+2+2) +25.0

3. Дмитрий Ивасенко (2+2+1+1) +35.0

4. Тарас Лесюк (3+1+2+2) +59.0

5. Владислав Кошовец (0+1+2+1) +1:07.0

6. Назарий Цебринский (1+1+2+4) +1:36.0



Юниорки. Масс-старт.

1. Валерия Дмитренко (0+1+1+1) 34:42

2. Марьяна Брыкайло (1+2+1+1) +36.0

3. Кристина Ковалева (0+2+3+0) +40.0

4. Анна Кривонос (1+2+1+1) +1:20.0

5. Анастасия Циганова (0+1+0+1) +1:53.0

6. Ольга Стефанишин (0+0+2+4) +2:20.0





