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Шлеcингр: Большинство биатлонистов поддерживают бойкот против россиян

Шлезингр: Большинство биатлонистов поддерживают бойкот против россиян

Чешский биатлонист Михал Шлеcингр отметил, что после прочтения доклада Ричарда Макларена не верит в невиновность российских спортсменов. По его словам, большинство биатлонистов поддерживают призывы к бойкоту IBU, если организация не накажет подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Ранее союз получил от ВАДА список из 31 российского спортсмена. Свое решение по этому вопросу организация обещала вынести 22 декабря.

«Мы обсуждали тему допинга в России с начала осени, после первой части доклада Макларена, - приводит idnes.cz слова Шлеcингра. - Особенно с Лоуэлом Бэйли, который входит в комиссию спортсменов IBU. Нам непонятно, как союз решился отдать чемпионат мира Тюмени, когда есть столько доказательств мошенничества со стороны россиян. Мы пытаемся объединиться против IBU. Какой может быть протест? Например, после стрельбы спортсмен на пять минут останется у мишеней. Это будет хорошо заметно. Для IBU это был бы большой удар.

Этап Кубка мира в Тюмени? Посмотрим, какое решение примет союз. Не сомневаюсь в наказании русских, так как я читал доклад Макларена. Сейчас эту позицию поддерживает большинство биатлонистов. К сожалению, из-за системы в России есть те, которые ни о чем не подозревают. Мы должны им помочь, чтобы федерация не смогла оказывать свое давление на них. Конечно, глупо наказывать "чистых" спортсменов. Но я не верю, что в России есть такие. Когда лес рубят, щепки летят».
По материалам: Спорт-Экспресс
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