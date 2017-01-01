У участников заседания МОК конфискуют телефоны после доклада Шмида

У всех участников заседания исполкома МОК, которое проходит сегодня в швейцарской Лозанне, будут конфискованы телефоны после озвучивания доклада Самуэля Шмида.
Группа Шмида занималась расследованием возможной причастности российских чиновников к допинговой схеме в Сочи-2014.
Телефоны будут конфискованы для того, чтобы не допустить утечку информации раньше времени.
Ожидается, что в Лозанна будет принято решение по допуску российских спортсменов на Игры в Пхенчхане.
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