Де ла Хойя обрисовал сценарий, при котором Макгрегор может победить Мейвезера

Оскар де ла Хойя обрисовал сценарий, согласно которого Конор Макгрегор (21-3) сумеет победить Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО).
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