НБА. «Клипперс» разгромил «Кливленд», «Голден Стэйт» - «Милуоки», «Сан-Антонио» проиграл «Мемфису» и другие результаты

Сегодня, 10:29 | ---

В ночь на 19 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.



«Лос-Анджелес Клипперс» дома разгромил действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс», игравшего без ЛеБрона Джеймса, Кайри Ирвинга и Кевина Лава со счетом 108:78.

Самым результативным игроком встречи стал Блэйк Гриффин, набравший 23 очка.

В составе «Кавальерс» 12 очков записал на свой счёт Райан Джефферсон

«Кливленд» потерпел второе поражение в последних пяти матчах. «Клипперс» прервал серию поражений из трех матчей.

«Кливленкд» - лидер Восточной конференции (45 побед, 23 поражения). «Клипперс» на Западе занимает 5-е место (41 победа, 29 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (67 матчей)

2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (63)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (69)

4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (65)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,0 (61)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.18 марта

Клипперс – Кливленд 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)

Клипперс: Гриффин (23), Редик (16), Джордан (13 + 17 подборов), Кроуфорд (13), Риверс (11), Пол Пирс (7), Басс (7), Спейтс (7), Фелтон (4), Мба а Муте (2)

Кливленд: Джефферсон (12),Уильямс (11), Томпсон (11), Джей Ар Смит (10), Шамперт (10), Фрай (10), Фелдер (10), Лиггинс (2), Уильямс (2)



Голден Стэйт – Милуоки 117:92 (27:29, 36:15, 31:26, 23:22)

Голден Стэй: Карри (28), Томпсон (21), Игудала (15), Кларк (9), МакГи (8), Грин (8 + 10 передач), Пачулия (8), Барнс (7), Маккоу (5), Уэст (4), Ливингстон (2), МакАду (2)

Милуоки: Брогдон (18), Снелл (12), Монро (12), Миддлтон (11), Телетович (10), Адетокумбо (9), Макер (9), Вон (6), Деллаведова (5)



Мемфис – Сан-Антонио 104:96 (29:18, 15:25, 31:30, 29:23)

Мемфис: Конли (19), Рэндолф (18), Марк Газоль (16), Грин (13), Дэниелс (11), Картер (10), Аллен (8), Харрисон (5), Селден (2), Эннис (2)

Сан-Антонио: Ленард (22), Олдридж (21), Симмонс (14), Пау Газоль (8), Миллс (6), Джинобили (5), Паркер (4), Грин (4), Форбс (3), Бертанс (3), Андерсон (2), Ли (2), Дедмон (2)



Оклахома-Сити – Сакраменто 110:94 (29:19, 34:22, 22:24, 25:29)

Оклахома-Сити: Макдермотт (21), Уэстбрук (28 + 10 передач), Адамс (16 + 13 подборов), Кантер (14), Оладипо (9), Роберсон (8), Сабонис (6), Гибсон (4),Кристон (2), Абринес (2)

Сакраменто: Папаяннис (14 + 11 подборов), Лабиссьер (13), Хилд (11), Коллисон (10), Толливер (10), Куфос (9), Гэллоуэй (8), Лоусон (8 ), Темпл (7), Коули-Стайн (4)



Атланта – Портленд 97:113 (18:40, 28:23, 27:22, 24:28)

Атланта: Ильясова (23), Хардуэй (22), Ховард (14 + 10 подборов), Бэйзмор (12), Шредер (8 + 7 передач), Дилэйни (8), Принс (8), Мускала (2)

Портленд: Лиллард (27), Макколлум (22), Крэбб (16), Харклесс (12), Нуркич (12), Вонле (10 + 11 подборов), Амину (8), Тернер (2), Лэйман (2), Ленард (2)



Шарлотт – Вашингтон 98:93 (19:20, 20:20, 25:21, 34:32)

Шарлотт: Зеллер (19), Уокер (16), Марв. Уильямс (16), Камински (14), Белинелли (11), Кидд-Гилкрист (8), Батюм (8 + 10 подборов), Лэмб (4), Уэбер (2)

Вашингтон: Уолл (19), Бил (18), Портер (16), Богданович (12), Смит (8), Маинми (7 + 7 подборов), Гортат (6 + 16 подборов), Убре (5), Дженнингс (2)



Чикаго – Юта 95:86 (16:23, 24:21, 21:20, 34:22)

Чикаго : Батлер (23), Портис (22),Лопес (14), Валентайн (11 + 12 подборов), Картер-Уильямс (9), Рондо (5), Миротич (5), Ципзер (4), Фелисио (2)

Юта: Джордж Хилл (18), Хэйворд (14), Гобер (13 + 13 подборов), Инглс (10), Беркс (10), Джонсон (8), Экзам (7), Диао (4), Уити (2)



Денвер – Хьюстон 105:109 (26:26, 30:25, 18:29, 31:29)

Денвер: Харрис (17), Йокич (16), Нельсон (15 + 11 передач), Эрнангомес (15), Мюррэй (12), Фарид (11), Бартон (10), Пламли (9)

Хьюстон: Харден (40 + 10 подборов + 10 передач), Капела (16), ; Нене (14), Уильямс (12), Гордон (10), Андерсон (10), Беверли (3), Ариза (2), Деккер (2)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 23 поражения

2. Бостон Селтикс – 44/25

3. Вашингтон Уизардс – 42/27

4. Торонто Рэпторс – 40/29

5. Атланта Хоукс – 37/32

6. Индиана Пэйсерс – 35/33

7. Майами Хит – 34/35

8. Милуоки Бакс – 34/35

9 Детройт Пистонс – 33/36

10. Чикаго Буллз – 33/37

11. Шарлотт Хорнетс – 30/39

12. Нью-Йорк Никс – 27/42

13. Филадельфия Сиксерс – 25/43

14. Орландо Мэджик – 25/45

15. Бруклин Нетс – 13/55



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 55 побед / 14 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 52/16

3. Хьюстон Рокетс – 48/22

4. Юта Джаз – 43/27

5. Лос-Анджелес Клипперс – 41/29

6. Оклахома-Сити Тандер – 40/29

7. Мемфис Гриззлиз – 40/30

8. Денвер Наггетс –33/36

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 31/37

10. Даллас Маверикс – 29/39

11. Миннесота Тимбервулвз – 28/40

12. Нью-Орлеан Пеликанс – 28/41

13. Сакраменто Кингз – 27/42

14. Финикс Санз – 22/47

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/49 В ночь на 19 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.«Лос-Анджелес Клипперс» дома разгромил действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс», игравшего без ЛеБрона Джеймса, Кайри Ирвинга и Кевина Лава со счетом 108:78.Самым результативным игроком встречи стал Блэйк Гриффин, набравший 23 очка.В составе «Кавальерс» 12 очков записал на свой счёт Райан Джефферсон«Кливленд» потерпел второе поражение в последних пяти матчах. «Клипперс» прервал серию поражений из трех матчей.«Кливленкд» - лидер Восточной конференции (45 побед, 23 поражения). «Клипперс» на Западе занимает 5-е место (41 победа, 29 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (67 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (63)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (69)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (65)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,0 (61)– Кливленд 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)Гриффин (23), Редик (16), Джордан (13 + 17 подборов), Кроуфорд (13), Риверс (11), Пол Пирс (7), Басс (7), Спейтс (7), Фелтон (4), Мба а Муте (2)Джефферсон (12),Уильямс (11), Томпсон (11), Джей Ар Смит (10), Шамперт (10), Фрай (10), Фелдер (10), Лиггинс (2), Уильямс (2)– Милуоки 117:92 (27:29, 36:15, 31:26, 23:22)Карри (28), Томпсон (21), Игудала (15), Кларк (9), МакГи (8), Грин (8 + 10 передач), Пачулия (8), Барнс (7), Маккоу (5), Уэст (4), Ливингстон (2), МакАду (2)Брогдон (18), Снелл (12), Монро (12), Миддлтон (11), Телетович (10), Адетокумбо (9), Макер (9), Вон (6), Деллаведова (5)– Сан-Антонио 104:96 (29:18, 15:25, 31:30, 29:23)Конли (19), Рэндолф (18), Марк Газоль (16), Грин (13), Дэниелс (11), Картер (10), Аллен (8), Харрисон (5), Селден (2), Эннис (2)Ленард (22), Олдридж (21), Симмонс (14), Пау Газоль (8), Миллс (6), Джинобили (5), Паркер (4), Грин (4), Форбс (3), Бертанс (3), Андерсон (2), Ли (2), Дедмон (2)– Сакраменто 110:94 (29:19, 34:22, 22:24, 25:29)Макдермотт (21), Уэстбрук (28 + 10 передач), Адамс (16 + 13 подборов), Кантер (14), Оладипо (9), Роберсон (8), Сабонис (6), Гибсон (4),Кристон (2), Абринес (2)Папаяннис (14 + 11 подборов), Лабиссьер (13), Хилд (11), Коллисон (10), Толливер (10), Куфос (9), Гэллоуэй (8), Лоусон (8 ), Темпл (7), Коули-Стайн (4)Атланта –97:113 (18:40, 28:23, 27:22, 24:28)Ильясова (23), Хардуэй (22), Ховард (14 + 10 подборов), Бэйзмор (12), Шредер (8 + 7 передач), Дилэйни (8), Принс (8), Мускала (2)Лиллард (27), Макколлум (22), Крэбб (16), Харклесс (12), Нуркич (12), Вонле (10 + 11 подборов), Амину (8), Тернер (2), Лэйман (2), Ленард (2)– Вашингтон 98:93 (19:20, 20:20, 25:21, 34:32)Зеллер (19), Уокер (16), Марв. Уильямс (16), Камински (14), Белинелли (11), Кидд-Гилкрист (8), Батюм (8 + 10 подборов), Лэмб (4), Уэбер (2)Уолл (19), Бил (18), Портер (16), Богданович (12), Смит (8), Маинми (7 + 7 подборов), Гортат (6 + 16 подборов), Убре (5), Дженнингс (2)– Юта 95:86 (16:23, 24:21, 21:20, 34:22): Батлер (23), Портис (22),Лопес (14), Валентайн (11 + 12 подборов), Картер-Уильямс (9), Рондо (5), Миротич (5), Ципзер (4), Фелисио (2)Джордж Хилл (18), Хэйворд (14), Гобер (13 + 13 подборов), Инглс (10), Беркс (10), Джонсон (8), Экзам (7), Диао (4), Уити (2)Денвер –105:109 (26:26, 30:25, 18:29, 31:29)Харрис (17), Йокич (16), Нельсон (15 + 11 передач), Эрнангомес (15), Мюррэй (12), Фарид (11), Бартон (10), Пламли (9)Харден (40 + 10 подборов + 10 передач), Капела (16), ; Нене (14), Уильямс (12), Гордон (10), Андерсон (10), Беверли (3), Ариза (2), Деккер (2)1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 23 поражения2. Бостон Селтикс – 44/253. Вашингтон Уизардс – 42/274. Торонто Рэпторс – 40/295. Атланта Хоукс – 37/326. Индиана Пэйсерс – 35/337. Майами Хит – 34/358. Милуоки Бакс – 34/359 Детройт Пистонс – 33/3610. Чикаго Буллз – 33/3711. Шарлотт Хорнетс – 30/3912. Нью-Йорк Никс – 27/4213. Филадельфия Сиксерс – 25/4314. Орландо Мэджик – 25/4515. Бруклин Нетс – 13/551. Голден Стэйт Уорриорз – 55 побед / 14 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 52/163. Хьюстон Рокетс – 48/224. Юта Джаз – 43/275. Лос-Анджелес Клипперс – 41/296. Оклахома-Сити Тандер – 40/297. Мемфис Гриззлиз – 40/308. Денвер Наггетс –33/369. Портленд Трэйл Блэйзерс – 31/3710. Даллас Маверикс – 29/3911. Миннесота Тимбервулвз – 28/4012. Нью-Орлеан Пеликанс – 28/4113. Сакраменто Кингз – 27/4214. Финикс Санз – 22/4715. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/49