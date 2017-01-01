НБА. «Клипперс» разгромил «Кливленд», «Голден Стэйт» - «Милуоки», «Сан-Антонио» проиграл «Мемфису» и другие результаты

В ночь на 19 марта в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.
«Лос-Анджелес Клипперс» дома разгромил действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс», игравшего без ЛеБрона Джеймса, Кайри Ирвинга и Кевина Лава со счетом 108:78.
Самым результативным игроком встречи стал Блэйк Гриффин, набравший 23 очка.
В составе «Кавальерс» 12 очков записал на свой счёт Райан Джефферсон
«Кливленд» потерпел второе поражение в последних пяти матчах. «Клипперс» прервал серию поражений из трех матчей.
«Кливленкд» - лидер Восточной конференции (45 побед, 23 поражения). «Клипперс» на Западе занимает 5-е место (41 победа, 29 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (67 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29,3 (63)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29.2 (69)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (65)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,0 (61)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017.18 марта
Клипперс
– Кливленд 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)
Клипперс:
Гриффин (23), Редик (16), Джордан (13 + 17 подборов), Кроуфорд (13), Риверс (11), Пол Пирс (7), Басс (7), Спейтс (7), Фелтон (4), Мба а Муте (2)
Кливленд:
Джефферсон (12),Уильямс (11), Томпсон (11), Джей Ар Смит (10), Шамперт (10), Фрай (10), Фелдер (10), Лиггинс (2), Уильямс (2)
Голден Стэйт
– Милуоки 117:92 (27:29, 36:15, 31:26, 23:22)
Голден Стэй:
Карри (28), Томпсон (21), Игудала (15), Кларк (9), МакГи (8), Грин (8 + 10 передач), Пачулия (8), Барнс (7), Маккоу (5), Уэст (4), Ливингстон (2), МакАду (2)
Милуоки:
Брогдон (18), Снелл (12), Монро (12), Миддлтон (11), Телетович (10), Адетокумбо (9), Макер (9), Вон (6), Деллаведова (5)
Мемфис
– Сан-Антонио 104:96 (29:18, 15:25, 31:30, 29:23)
Мемфис:
Конли (19), Рэндолф (18), Марк Газоль (16), Грин (13), Дэниелс (11), Картер (10), Аллен (8), Харрисон (5), Селден (2), Эннис (2)
Сан-Антонио:
Ленард (22), Олдридж (21), Симмонс (14), Пау Газоль (8), Миллс (6), Джинобили (5), Паркер (4), Грин (4), Форбс (3), Бертанс (3), Андерсон (2), Ли (2), Дедмон (2)
Оклахома-Сити
– Сакраменто 110:94 (29:19, 34:22, 22:24, 25:29)
Оклахома-Сити:
Макдермотт (21), Уэстбрук (28 + 10 передач), Адамс (16 + 13 подборов), Кантер (14), Оладипо (9), Роберсон (8), Сабонис (6), Гибсон (4),Кристон (2), Абринес (2)
Сакраменто:
Папаяннис (14 + 11 подборов), Лабиссьер (13), Хилд (11), Коллисон (10), Толливер (10), Куфос (9), Гэллоуэй (8), Лоусон (8 ), Темпл (7), Коули-Стайн (4)
Атланта – Портленд
97:113 (18:40, 28:23, 27:22, 24:28)
Атланта:
Ильясова (23), Хардуэй (22), Ховард (14 + 10 подборов), Бэйзмор (12), Шредер (8 + 7 передач), Дилэйни (8), Принс (8), Мускала (2)
Портленд:
Лиллард (27), Макколлум (22), Крэбб (16), Харклесс (12), Нуркич (12), Вонле (10 + 11 подборов), Амину (8), Тернер (2), Лэйман (2), Ленард (2)
Шарлотт
– Вашингтон 98:93 (19:20, 20:20, 25:21, 34:32)
Шарлотт:
Зеллер (19), Уокер (16), Марв. Уильямс (16), Камински (14), Белинелли (11), Кидд-Гилкрист (8), Батюм (8 + 10 подборов), Лэмб (4), Уэбер (2)
Вашингтон:
Уолл (19), Бил (18), Портер (16), Богданович (12), Смит (8), Маинми (7 + 7 подборов), Гортат (6 + 16 подборов), Убре (5), Дженнингс (2)
Чикаго
– Юта 95:86 (16:23, 24:21, 21:20, 34:22)
Чикаго
: Батлер (23), Портис (22),Лопес (14), Валентайн (11 + 12 подборов), Картер-Уильямс (9), Рондо (5), Миротич (5), Ципзер (4), Фелисио (2)
Юта:
Джордж Хилл (18), Хэйворд (14), Гобер (13 + 13 подборов), Инглс (10), Беркс (10), Джонсон (8), Экзам (7), Диао (4), Уити (2)
Денвер – Хьюстон
105:109 (26:26, 30:25, 18:29, 31:29)
Денвер:
Харрис (17), Йокич (16), Нельсон (15 + 11 передач), Эрнангомес (15), Мюррэй (12), Фарид (11), Бартон (10), Пламли (9)
Хьюстон:
Харден (40 + 10 подборов + 10 передач), Капела (16), ; Нене (14), Уильямс (12), Гордон (10), Андерсон (10), Беверли (3), Ариза (2), Деккер (2)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 23 поражения
2. Бостон Селтикс – 44/25
3. Вашингтон Уизардс – 42/27
4. Торонто Рэпторс – 40/29
5. Атланта Хоукс – 37/32
6. Индиана Пэйсерс – 35/33
7. Майами Хит – 34/35
8. Милуоки Бакс – 34/35
9 Детройт Пистонс – 33/36
10. Чикаго Буллз – 33/37
11. Шарлотт Хорнетс – 30/39
12. Нью-Йорк Никс – 27/42
13. Филадельфия Сиксерс – 25/43
14. Орландо Мэджик – 25/45
15. Бруклин Нетс – 13/55
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 55 побед / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 52/16
3. Хьюстон Рокетс – 48/22
4. Юта Джаз – 43/27
5. Лос-Анджелес Клипперс – 41/29
6. Оклахома-Сити Тандер – 40/29
7. Мемфис Гриззлиз – 40/30
8. Денвер Наггетс –33/36
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 31/37
10. Даллас Маверикс – 29/39
11. Миннесота Тимбервулвз – 28/40
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 28/41
13. Сакраменто Кингз – 27/42
14. Финикс Санз – 22/47
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/49