Норвежский лыжник Иверсен получает угрозы от финских болельщиков

Перед финишем командного спринта на ЧМ лыжники Иверсен и финн Иво Нисканен столкнулись и упалиНорвежский лыжник Эмиль Иверсен, который столкнулся с финном Иво Нисканеном во время командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, стал получать угрозы со стороны местных болельщиков. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.Норвежцы лидировали на протяжении всей гонки, однако перед самым финишем Иверсен и Нисканен столкнулись и упали, что позволило преследовавшим их россиянину Сергею Устюгову и итальянцу Федерико Пеллегрино вырваться вперед и финишировать на первом и втором местах соответственно.Отмечается, что после гонки Иверсен стал получать оскорбления от местных болельщиков в социальных сетях. Финские любители лыжных гонок также угрожали норвежцу физической расправой.Чемпионат мира завершится 5 марта.