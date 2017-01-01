На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Норвежский лыжник Иверсен получает угрозы от финских болельщиков

Норвежский лыжник Иверсен получает угрозы от финских болельщиков

Перед финишем командного спринта на ЧМ лыжники Иверсен и финн Иво Нисканен столкнулись и упали

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, который столкнулся с финном Иво Нисканеном во время командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, стал получать угрозы со стороны местных болельщиков. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

Норвежцы лидировали на протяжении всей гонки, однако перед самым финишем Иверсен и Нисканен столкнулись и упали, что позволило преследовавшим их россиянину Сергею Устюгову и итальянцу Федерико Пеллегрино вырваться вперед и финишировать на первом и втором местах соответственно.

Отмечается, что после гонки Иверсен стал получать оскорбления от местных болельщиков в социальных сетях. Финские любители лыжных гонок также угрожали норвежцу физической расправой.

Чемпионат мира завершится 5 марта.
По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Теги: Лыжные гонки, чемпионат мира по лыжным видам спорта, Эмиль Иверсен, Иво Нисканен

Читайте также:

Финский лыжник позвал в сауну норвежца, помешавшего ему выиграть золото на ЧМ
Коукалова: Чешские биатлонисты получают в свой адрес угрозы от российских болельщиков
Финн Нисканен выиграл лыжную гонку на 15 км на финском этапе КМ; Красовский – 71-й
Норвежский лыжник Мартин Сундбю дисквалифицирован за допинг
Россиянин Устюгов выиграл гонку преследования на «Ски Туре»
Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке классическим стилем на «Ски Туре»
Норвежцы Эмиль Иверсен и Софи Колдуэлл – победители спринта на «Тур де Ски»
Лыжные гонки. Норвежцы «взяли» пять первых мест в спринте на этапе Кубка мира в Чаньчуне

Комментарии Добавить | Распечатать |

 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Последние новости спорта

18:13 Анна Музычук проиграла Тань Чжунъи во второй партии финала на ЧМ по шахматам 118 | Шахматы

17:55 Дубай. Вавринка проиграл в первом круге Джумхуру 125 | Теннис

17:39 Куала-Лумпур. Вторая сеяная Суарес-Наварро на старте проиграла 201-й ракетке 115 | Теннис

17:13 Норвежки выиграли эстафету среди юниорок на ЧМ по биатлону; украинки - девятые 143 | Биатлон

16:39 Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео) 153 | Бокс / Фото

15:34 Бьорген выиграла лыжную гонку на 10 км на ЧМ в Лахти; Шевченко – 44-я 153 | Лыжные гонки

14:47 Завацкая проиграла Линетт на старте турнира в Куала-Лумпуре 138 | Теннис

14:27 Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Куала-Лумпуре 172 | Теннис / Главные новости спорта

14:08 Хоккеисты «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки 134 | Хоккей

13:52 Россияне выиграли эстафету среди юниоров на ЧМ по биатлону; украинцы - шестые 274 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

Драка команд Уайлдера и Бризила в отеле (Видео)

Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)

Венесуэльский лыжник повеселил зрителей на ЧМ в Финляндии (Видео)

Энтони Джошуа готовится к бою с Владимиром Кличко (Видео)

НБА. Лучшие моменты Матча звезд-2017 (Видео)

НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Свитолина с победы начала защиту титула на турнире в Куала-Лумпуре
Цуренко стартовала с победы на турнире в Акапулько
Рейтинг WTA. Свитолина стала 10-й ракеткой мира, Цуренко и Бондаренко также укрепили свои позиции
Уайлдер нокаутировал Вашингтона (Видео)
Элина Свитолина стала победительницей турнира в Дубае








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)
Сентябрь 2016 (461)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги